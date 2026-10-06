Москва6 октВести.Историк Марта Гавришко раскритиковала представителей киевской элиты, которые выступили против инициативы о закреплении нейтрального статуса Украины.
Как сообщалось, украинский депутат Анна Скороход внесла в Верховную раду законопроект об изменении конституции страны, чтобы была возможность закрепить ее нейтральный статус.
Украинские политические элиты, наживающиеся на войне с Россией и одновременно обслуживающие геополитические интересы НАТО, похоже, готовы воевать до последнего украинцанаписала Гавришко в соцсети Х
Ранее президент России Владимир Путин заявил, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", что нейтральный статус Украины по-прежнему остается одной из целей Москвы.