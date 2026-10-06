Историк раскритиковала украинские элиты, выступающие против нейтралитета страны Историк Гавришко: Киев готов воевать до последнего украинца

Москва6 окт Вести.Историк Марта Гавришко раскритиковала представителей киевской элиты, которые выступили против инициативы о закреплении нейтрального статуса Украины.

Как сообщалось, украинский депутат Анна Скороход внесла в Верховную раду законопроект об изменении конституции страны, чтобы была возможность закрепить ее нейтральный статус.

Украинские политические элиты, наживающиеся на войне с Россией и одновременно обслуживающие геополитические интересы НАТО, похоже, готовы воевать до последнего украинца написала Гавришко в соцсети Х

Ранее президент России Владимир Путин заявил, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", что нейтральный статус Украины по-прежнему остается одной из целей Москвы.