Историк Гавришко раскритиковала Макрона после его заявления об Украине

Украинский историк призвала жену Макрона "держать мужа на поводке" Историк Гавришко раскритиковала Макрона после его заявления об Украине

Москва21 ноя Вести.Украинский историк Марта Гавришко обратилась к первой леди Франции Брижит Макрон с просьбой повлиять на президента Эммануэля Макрона после его слов об Украине и НАТО. Сообщение она опубликовала в соцсети X.

Гавришко подвергла критике французского лидера, обвинив его в попытке продемонстрировать решительность на завершающем этапе политической карьеры.

Когда вы решаете изображать крутого парня на закате своей политической карьеры, знайте, что кому-то другому придется расхлебывать ваше дерьмо… Мадам Макрон, не могли бы вы, пожалуйста, держать своего мужа на поводке? написала она

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что настало время вновь обсудить перспективу возможного членства Украины в Североатлантическом альянсе.

При этом западные СМИ пишут, что предстоящие президентские выборы во Франции вызывают панику в Киеве. Нынешние фавориты Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон, как предполагается, могут в случае избрания изменить курс Макрона на поддержку Украины.