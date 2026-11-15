Захарова пошутила о словах Макрона про вступление Украины в НАТО Захарова предложила отправить слова Макрона о НАТО на экспертизу Каллас

Москва15 ноя Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости с иронией отреагировала на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости вступления Украины в НАТО.

Думаю, это заявление достойно экспертизы (главы евродипломатии - ред.) Каи Каллас заявила Захарова агентству

Ранее Макрон выступил за включение Украины в Североатлантический альянс. Между тем госсекретарь США Марко Рубио ранее указывал, что вопрос о возможности такого шага на повестке дня не стоит. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 2 июля заявил, что перспектив вступления у Украины сейчас нет.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.