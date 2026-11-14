Москва14 нояВести.Украина не согласится закреплять нейтральный статус в конституции страны. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
По его словам, если нейтральность предполагает, что Украины не будет в составе НАТО, то страна уже находится в этом статусе.
Закрепление нейтральности — это значит, что вы меняете конституцию своей страны, и Украина не пойдет на этоцитирует Зеленского издание "Инсайдер"
6 октября историк Марта Гавришко раскритиковала представителей киевской элиты, которые выступили против инициативы о закреплении нейтрального статуса Украины. По ее словам, они готовы воевать до последнего украинца.
Курс в НАТО закреплен в украинской конституции с 2019 года, членство заявлено как стратегическая цель.
Позиция России: вступление Украины в НАТО недопустимо. Российская сторона называет это одной из причин войны в 2022 году и требует от Украины нейтрального внеблокового статуса с юридическими гарантиями. Это ключевое требование на любых переговорах, в том числе в обсуждаемых сейчас планах урегулирования.
В итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре Россия названа страной, представляющей долгосрочную угрозу альянсу. Страны НАТО обязались выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году и примерно такую же сумму в следующем.