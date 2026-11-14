Зеленский отказался закреплять нейтралитет Украины в конституции Зеленский: Украина не согласится закреплять в конституции нейтральный статус

Москва14 ноя Вести.Украина не согласится закреплять нейтральный статус в конституции страны. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, если нейтральность предполагает, что Украины не будет в составе НАТО, то страна уже находится в этом статусе.

Закрепление нейтральности — это значит, что вы меняете конституцию своей страны, и Украина не пойдет на это цитирует Зеленского издание "Инсайдер"

6 октября историк Марта Гавришко раскритиковала представителей киевской элиты, которые выступили против инициативы о закреплении нейтрального статуса Украины. По ее словам, они готовы воевать до последнего украинца.

Курс в НАТО закреплен в украинской конституции с 2019 года, членство заявлено как стратегическая цель.

Позиция России: вступление Украины в НАТО недопустимо. Российская сторона называет это одной из причин войны в 2022 году и требует от Украины нейтрального внеблокового статуса с юридическими гарантиями. Это ключевое требование на любых переговорах, в том числе в обсуждаемых сейчас планах урегулирования.

В итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре Россия названа страной, представляющей долгосрочную угрозу альянсу. Страны НАТО обязались выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году и примерно такую же сумму в следующем.