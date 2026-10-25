FT: Зеленский отверг план по урегулированию конфликта еще в 2023 году

На Западе рассказали об отказе Зеленского от тайной сделки с Россией в 2023 году FT: Зеленский отверг план по урегулированию конфликта еще в 2023 году

Москва25 окт Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский в 2023 году отверг якобы существовавший мирный план, который подразумевал территориальные уступки со стороны Киева. Об этом пишет Financial Times (FT).

По информации журналистов, три года назад упомянутое соглашение предусматривало передачу Киевом Москве части территорий Донбасса, открытие сухопутного коридора в Крым и гарантии безопасности России со стороны США.

При этом, согласно проекту, силы НАТО должны были обеспечивать режим прекращения огня.

Лидер киевского режима и бывший на тот момент глава его офиса Андрей Ермак отказались от территориальных уступок.

Ранее украинский историк Марта Гавришко заявила, что положение Зеленского с каждым месяцем только ухудшается.