Гавришко: войны не будет, когда любовь Запада к Киеву перевесит ненависть к РФ

Украинский историк высказалась о завершении СВО Гавришко: войны не будет, когда любовь Запада к Киеву перевесит ненависть к РФ

Москва30 сен Вести.Завершение конфликта на Украине станет возможным, если для западных стран помощь Киеву окажется более приоритетной задачей, чем конфронтация с Москвой. Таким мнением поделился украинский историк Марта Гавришко.

Война закончится, когда Запад полюбит Украину больше, чем он ненавидит Россию написала она в соцсети Х

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Запад видит в Украине прежде всего таран, который можно использовать против России. По его словам, сейчас у Киева нет ни малейшего шанса переломить ситуацию в свою пользу в ходе конфликта с Москвой, а сама Украина превратилась в нежизнеспособное государство.