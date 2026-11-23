Москва23 ноя Вести.Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала смехотворными негативные заявления некоторых европейских лидеров в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью политика медиаплатформе India Global Review.

По мнению Ле Пен, безапелляционная критика российского лидера со стороны европейских политиков не способствует урегулированию конфликта и достижению мира.

Такие огульные заявления на самом деле смехотворны и противоречат стремлению к миру заявила она

Ле Пен также подчеркнула, что оскорбления и взаимные обвинения не помогут найти путь к мирному урегулированию.

Кроме того, политик напомнила, что еще до начала конфликта на Украине предупреждала о враждебном отношении Евросоюза к России. По ее мнению, такая позиция Брюсселя вынуждает Москву искать союзников в Азии, в частности в Китае.

Ранее кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон заявил, что не считает Россию врагом своей страны, однако, предупредил он, попытки провоцировать Москву могут вызвать ответную реакцию.