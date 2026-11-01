Олейник предположил, что Ле Пен позвонит Путину, если станет президентом Франции Олейник: если Ле Пен станет президентом Франции, она позвонит Путину

Москва1 ноя Вести.Лидер французской партии "Национальное объединение", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен обязательно позвонит президенту России Владимиру Путину, если победит на выборах. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в комментарии "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что у России и Франции есть темы для разговора.

Я обязательно даю гарантию, что если это будет (Ле Пен победит на президентских выборах во Франции. – Прим. ред.), она позвонит Путину. Она позвонит Путину, потому что есть темы для разговора сказал Олейник

В случае изменения политики в Германии новый лидер также позвонит Путину, считает политик.

Я думаю, что лидер АдГ (партия "Альтернатива для Германии". – Прим. ред,) обязательно позвонит. Они об этом говорят, у нас есть сегодня взаимный интерес по экономике, по доступным энергоресурсам, которые давала Россия добавил Олейник

Ранее Марин Ле Пен пообещала сделать республику "нацией мира" в случае победы на выборах в 2027 году.