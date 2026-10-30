Москва30 окт Вести.Риторика стран Прибалтики в отношении России носит крайне агрессивный характер. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.

Представителя Кремля попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что Пентагон якобы призвал некоторые страны НАТО, в том числе Латвию, Литву и Эстонию, смягчить высказывания в адрес России.

Песков отметил, что достоверность этих сообщений пока не установлена.

Это вы все говорите, основываясь на сообщениях СМИ. Как это было на самом деле и было ли это, мы с вами не знаем. Здесь все нужно делить надвое заявил он

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что агрессивный характер заявлений прибалтийских государств не вызывает у него сомнений.

Но то, что риторика у прибалтийских стран весьма и весьма агрессивная, это очевидно. То, что она истерически агрессивна, это тоже очевидно заключил Песков

Накануне агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что представители Пентагона в последние недели призвали ряд европейских стран НАТО смягчить публичные заявления о якобы угрозе со стороны России. По мнению американских чиновников, резкая риторика европейских политиков негативно влияет на безопасность континента.