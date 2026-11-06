Москва6 ноя Вести.Киевский режим ждет неизбежная капитуляция, заявил журналист агентства ТАСС Владимир Костырев.

Он отметил, что Украина в преддверии переговоров с РФ и США в Абу-Даби находится в крайне тяжелом положении из-за проблем с электроснабжением, остановки металлургической промышленности, недовольства населения принудительной мобилизацией и развала системы государственного управления. Кроме того, западные спонсоры киевского режима начали уставать от его поддержки и ищут почву для переговоров с РФ.

Проблемы Киева носят системный характер. Крах одного из элементов – будь то экономика, мобилизация, внешняя поддержка или госуправление – может повлечь за собой обвал всей страны. И тогда Киев будет ждать уже не дипломатический компромисс в ОАЭ, а настоящая, безусловная капитуляция написал Костырев

Ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель также выразила мнение, что Украине придется капитулировать, если она не пойдет на мирное соглашение с Россией. Мендель подчеркнула, что ее страна продолжает терять людей, и не сможет существовать без них.