Украине предрекли исчезновение в случае вступления в НАТО Политолог Безпалько: Украина исчезнет в случае вступления в состав НАТО

Москва14 ноя Вести.Украина исчезнет в случае вступления в НАТО, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова политолог Богдан Безпалько.

Киев, как заметил Безпалько в разговоре с NEWS.ru, может принять вступление в Североатлантический альянс, но в ответ РФ лишит Украину всех объектов, которые интересны Западу.

Для нас вступление Украины в НАТО является одним из ключевых нарушений архитектуры безопасности. Нам проще через какое-то время освободить полностью Донбасс, а Украину как государство максимально ослабить путем нанесения систематических ударов по энергетике, военной инфраструктуре, логистике, экономике, портам. С целью того, чтобы эта территория не была интересна никому: ни НАТО, ни ЕС выразил мнение политолог

При этом, как предположил Безпалько, слова главы киевского режима Владимира Зеленского о Донбассе могли быть политическим ходом — таким образом он мог попытаться поднять свой рейтинг.

Мне кажется, что это больше можно считать одной из мер по увеличению популярности Зеленского или по сохранению своей непримиримой позиции считает политолог

Он пояснил, что если бы глава киевского режима разглашал какую-то секретную информацию, "то, наверное, ему бы тоже американцы предъявили претензии".

Ранее Зеленский заявил, что США предложили ему вывести войска из Донбасса ради вступления Украины в НАТО. По словам главы киевского режима, такое предложение поступило впервые.