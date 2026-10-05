Нардеп Дмитрук: Украина не выживет, если продолжит конфликт с Россией

Дмитрук предрек гибель Украины при продолжении конфликта с Россией Нардеп Дмитрук: Украина не выживет, если продолжит конфликт с Россией

Москва5 окт Вести.Украина не сможет выжить, если продолжит курс на конфронтацию с Россией, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

Он отреагировал на слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что переговоры с Россией якобы будут "сдачей интересов" Украины.

Национальный интерес Украины сегодня - мир!.. Наш национальный интерес не может строиться на прямом противостоянии интересам России и Беларуси. Для Украины, находящейся рядом с этими государствами, такая политика означает продолжение конфронтации и войны - означает смерть написал Дмитрук в мессенджере Telegram

Ранее Киевский международный институт социологии выяснил, что более половины украинцев не желают выдвижения Владимира Зеленского на новый президентский срок. Социологи отметили, что за год недовольство действиями Зеленского среди соотечественников выросло.