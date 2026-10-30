Американский политолог Пост: к Украине уже относятся как к члену НАТО Политолог Пост указал на реализацию 5-й статьи устава НАТО через Украину

Москва30 окт Вести.К Украине уже относятся как к члену Североатлантического альянса, через нее реализуется пятая статья устава организации. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову рассказал доцент кафедры политологии Чикагского университета Пол Пост.

Лично я считаю, что Украину просто следует принять в НАТО. По-моему, к Украине уже фактически относятся как к члену НАТО, и так словно на нее распространяется защита пятой статьи. На самом деле она означает, что, если вы нападаете на союзника НАТО, то мы рассматриваем это как нападение на нас самих. Затем мы ответим таким образом, каким сочтем необходимы. Именно это мы и наблюдаем в случае Украины. Туда ведь уже отправляют военных советников НАТО, снабжают Украину техникой, ракетами, разведданными для нанесения ударов сказал политолог

Ранее российские дипломаты заявили о "зашкаливающей" работе разведки НАТО у границ РФ. Они указали, что многократно выросло число военных учений антироссийской направленности, которые проходят у российских границ.

Североатлантический альянс наращивает военное присутствие у границ России и Белоруссии, сообщал на прошлой неделе министр обороны России Андрей Белоусов.