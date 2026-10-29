Москва29 октВести.Разведывательная работа Североатлантического альянса у границ России в последние годы "зашкаливает", пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение посольства РФ в Германии.
В последние годы зашкаливает разведывательная деятельность у наших рубежей с использованием натовских кораблей и летательных аппаратовотметили российские дипломаты
Они указали, что многократно выросло число военных учений антироссийской направленности, которые проходят у российских границ.
Североатлантический альянс наращивает военное присутствие у границ России и Белоруссии, сообщал на прошлой неделе министр обороны России Андрей Белоусов.