Кислицын сообщил о рычагах давления США на Россию Эксперт Кислицын: вопрос вступления Украины в НАТО – рычаг давления США на РФ

Москва21 окт Вести.Вопрос вступления Украины в НАТО остается раздражающим фактором в российско-американских отношениях. В зависимости от ситуации США акцентируют внимание на теме или отодвигают ее.

Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Сергей Кислицын.

Показательна позиция республиканцев, что они не склонны принимать Украину в состав НАТО, потому что у демократов бывают различные спекуляции. Так или иначе, это все остается… раздражающим фактором в российско-американских отношениях. И этим фактором Соединенные Штаты периодически начинают пользоваться, что вот, может быть, Украину надо включать в НАТО сказал Кислицын

Эксперт отметил, что для вступления Украины в блок требуется согласие всех стран-участников организации, многие из которых понимают, что такой шаг приведет к ослаблению безопасности Европы.

Соединенные Штаты понимают, что это решение будет фундаментально негативным для европейской безопасности, да и ряд европейских стран, тоже членов НАТО, это прекрасно понимают, поэтому здесь ситуация такая, на уровне раздражителя, которую можно иногда демонстрировать и применять, а иногда можно немножечко отодвигать в сторону добавил эксперт

Ранее Кислицын заявил, что Трамп заинтересован в переходе украинского конфликта в тлеющую фазу для разгрузки американской внешней политики.