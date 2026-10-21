Москва21 окт Вести.После начала операции в Иране у президента США Дональда Трампа сохраняется задача разгрузки американской внешней политики, и заморозка украинского конфликта для этого очень удобна. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Сергей Кислицын.

По мнению эксперта, Трамп заинтересован в переходе конфликта в тлеющую фазу.

У Трампа задача разгрузки американской внешней политики никуда не делась после того, как началась операция в Иране. Надо срезать какие-то другие издержки, которые менее значимы в понимании американского президента. В этом смысле российско-украинский конфликт очень удобен. И, естественно, Трамп заинтересован хотя бы в переходе его в какую-то тлеющую фазу, в его заморозке. Это, разумеется, не устраивает стороны, участвующие в конфликте, но для американцев это выглядит более-менее приемлемо сказал Кислицын

Ранее Трамп заявил, что Европа и Соединенные Штаты устали от украинского конфликта.