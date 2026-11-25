Ткаченко рассказал, чем могут обернуться требования Зеленского к НАТО Ткаченко: требования Зеленского по отношению к НАТО – это повышение градуса

Москва25 ноя Вести.Требования главы киевского режима Владимира Зеленского по отношению к НАТО могут обернуться повышением градуса. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Профессор подтвердил, что на сегодняшний день Украина – марионетка.

Что касается Украины, то она действительно марионетка. Но интересно, какого рода дискурс проводит или пускает во внешний мир ее руководитель. Я послушал выступление Зеленского на Парламентской Ассамблее НАТО, и могу сказать, что там, изменения, конечно, абсолютно декоративные, но все-таки они есть. Во-первых, он перестал говорить о ceasefire, о перемирии… Сейчас у него [Зеленского] другое вундерваффе —членство в НАТО. При этом он выкатил НАТОвцам такой список требований, начиная с того, что пятая статья меня совершенно не устраивает и так далее… Ну, согласитесь, это, как бы, повышение градуса, но при этом не повышение ставок прокомментировал Ткаченко

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский призвал принять Украину в НАТО, раскритиковав предложенные президентом США Дональдом Трампом гарантии безопасности.