Москва23 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал принять Украину в НАТО, раскритиковав предложенные президентом США Дональдом Трампа гарантии безопасности. Об этом Зеленский заявил во время своего выступления на парламентской ассамблее альянса.

Нам нужны ответы на очень конкретные вопросы. <…> Какие войска будут заранее размещены на нашей территории? Сколько это будет стоить? И действительно ли это будет работать? Пока мы не услышали четких, конкретных ответов сказал Зеленский

по его словам, единственной гарантией безопасности для Украины может быть только полноправное членство в НАТО.

Ранее 20 ноября глава киевского режима заявил, что гарантией безопасности могут быть военные базы США на Украине.