Москва23 нояВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал принять Украину в НАТО, раскритиковав предложенные президентом США Дональдом Трампа гарантии безопасности. Об этом Зеленский заявил во время своего выступления на парламентской ассамблее альянса.
Нам нужны ответы на очень конкретные вопросы. <…> Какие войска будут заранее размещены на нашей территории? Сколько это будет стоить? И действительно ли это будет работать? Пока мы не услышали четких, конкретных ответовсказал Зеленский
по его словам, единственной гарантией безопасности для Украины может быть только полноправное членство в НАТО.
Ранее 20 ноября глава киевского режима заявил, что гарантией безопасности могут быть военные базы США на Украине.