Сальдо заявил, что Залужный хочет глубже втянуть Европу в конфликт Сальдо: Залужный пытается глубже втянуть Европу в войну

Москва7 авг Вести.Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный зовет западных кураторов киевского режима глубже втянуться в войну против России. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В беседе с ТАСС он отметил, что Залужный фактически просит усилить помощь Киеву.

Его идея о новом европейском военном блоке, который, по замыслу, должен оказаться эффективнее НАТО в противостоянии с Россией, говорит не о движении к миру, а о желании продолжать войну. Он зовет Европу глубже втягиваться в войну против России сказал Сальдо

Ранее сам Залужный сообщил, что Киев исчерпал ресурс нововведений на поле боя, а Москва на все нашла противодействие.

Он также скептически оценил перспективы интеграции Украины в НАТО. По словам дипломата, имеющийся уровень развития ВСУ не позволяет стать членом организации.