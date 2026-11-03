Около 2,8 тыс. военных из 11 стран "коалиции желающих" примут участие в учениях

"Коалиция желающих" проведет учения с участием почти 3 тысяч военных Около 2,8 тыс. военных из 11 стран "коалиции желающих" примут участие в учениях

Москва3 ноя Вести.По меньшей мере 2,8 тысячи военнослужащих из 11 стран "коалиции желающих" примут участие в учениях, которые пройдут в Польше, Франции и Турции с 9 по 22 ноября. Об этом сообщило польское министерство национальной обороны.

По информации ведомства, учения "Коалиция 26.2" пройдут под руководством Франции и Великобритании. Тренировки военных, как уточняется, призваны показать, как быстро страны "коалиции желающих" смогут мобилизовать силы, чтобы поддержать Украину после окончания конфликта.

В общей сложности 2800 военнослужащих из 11 стран примут участие в учениях на территории Польши, в оперативном штабе во Франции и в его морском компоненте в Турции говорится в заявлении

Среди участников учений числятся военные из Бельгии, Эстонии, Франции, Испании, Нидерландов, Литвы, Германии, Польши, Швеции, Турции и Британии.