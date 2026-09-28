Franceinfo: Париж подготовил 22 тысячи боевиков для Киева с 2022 года

Franceinfo: Франция подготовила тысячи боевиков для Украины с 2022 года Franceinfo: Париж подготовил 22 тысячи боевиков для Киева с 2022 года

Москва28 сен Вести.Франция с 2022 года в рамках помощи киевскому режиму обучила 22 тысячи украинских военнослужащих. Об этом со ссылкой на министерство обороны страны сообщает радиостанция Franceinfo.

Ведомство не стало называть общий объем помощи Киеву, но подчеркнуло, что поддержка со стороны Парижа носит всесторонний характер. Минобороны Франции привело в пример подготовку 22 тысяч украинских военных.

Как отмечает радиостанция, часть французской помощи сложно оценить в деньгах. В МИД Франции указывают на косвенные факторы, в частности, на присутствие на Украине около 160 французских компаний, благодаря чему Париж называет себя "крупнейшим международным работодателем" в стране.

По данным Кильского института мировой экономики, с февраля 2022 по июнь 2026 года Париж предоставил Киеву 7,91 млрд евро двусторонней помощи. Радиостанция заверила, что французские власти эти цифры не подтверждали.

Согласно информации экономистов, основную часть суммы, 6,23 млрд евро, составила военная помощь: поставки самоходных орудий Caesar калибра 155 мм и истребителей Mirage 2000, а также обучение военных. На гуманитарную помощь пришлось 876 млн евро, на прямую финансовую поддержку - 799 млн евро.

Ранее лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что Франция может продолжать обучать украинских солдат и поставлять технику, но в финансовом плане помогать Киеву больше не в состоянии.