Военкор Коц назвал Кузьминцы под Киевом самой любопытной целью ВС РФ

Коц назвал "самую любопытную" цель ночной атаки ВС РФ на Украине Военкор Коц назвал Кузьминцы под Киевом самой любопытной целью ВС РФ

Москва12 ноя Вести.Военный корреспондент Александр Коц назвал KP.RU Кузьминцы в Киевской области "самым любопытным адресом" ночной атаки ВС РФ. В этом селе с населением около 338 человек расположен завод "Кератерм" - крупнейшее на Украине предприятие по производству керамических блоков.

Самый любопытный адрес ночи - Кузьминцы... По данным Минобороны России, там делают компоненты для твердого ракетного топлива к оперативно-тактическим ракетам Сказал Коц

Коц обратил внимание на стратегическое значение предприятия в контексте ночных ударов.

Ранее сообщалось, что ночью во вторник, 10 ноября, в Новгородской области отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов.