Москва12 нояВести.Военный корреспондент Александр Коц назвал KP.RU Кузьминцы в Киевской области "самым любопытным адресом" ночной атаки ВС РФ. В этом селе с населением около 338 человек расположен завод "Кератерм" - крупнейшее на Украине предприятие по производству керамических блоков.
Самый любопытный адрес ночи - Кузьминцы... По данным Минобороны России, там делают компоненты для твердого ракетного топлива к оперативно-тактическим ракетамСказал Коц
Коц обратил внимание на стратегическое значение предприятия в контексте ночных ударов.
Ранее сообщалось, что ночью во вторник, 10 ноября, в Новгородской области отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов.