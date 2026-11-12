На видео попал момент взрыва машины на Колпинском шоссе в Петербурге Камера сняла момент взрыва машины военнослужащего в Санкт-Петербурге

Москва12 ноя Вести.В социальных сетях появилось видео с домовой камеры видеонаблюдения, запечатлевшей, предположительно, момент подрыва автомобиля на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге.

На записи видна яркая вспышка и слышен звук взрыва, после него сработали сигнализации у припаркованных транспортных средств.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло утром в четверг, 12 ноября. По данным Следственного комитета, во взорванной машине находился военнослужащий, он погиб.

Ведется расследование обстоятельств случившегося, возбуждено уголовное дело.