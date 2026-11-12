Москва12 нояВести.В социальных сетях появилось видео с домовой камеры видеонаблюдения, запечатлевшей, предположительно, момент подрыва автомобиля на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге.
На записи видна яркая вспышка и слышен звук взрыва, после него сработали сигнализации у припаркованных транспортных средств.
Как сообщалось ранее, ЧП произошло утром в четверг, 12 ноября. По данным Следственного комитета, во взорванной машине находился военнослужащий, он погиб.
Ведется расследование обстоятельств случившегося, возбуждено уголовное дело.