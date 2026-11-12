Москва12 нояВести.Переговоры президента России Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером запланированы на 12:00 мск, сообщает журналист "Вестей" Александр Христенко.
Они запланированы на 12:00 мск. Это официальное время начала, но все может еще сдвинуться. Очевидно, что переговорщики будут ждать команды от администрации президента, когда Владимир Путин будет готов их принятьзаявил он
Представители США на переговорах в Абу-Даби утром 12 ноября прибыли в Москву. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на переговорах Путин обсудит с Уиткоффом и Кушнером вопросы урегулирования на Украине.