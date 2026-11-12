Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером могут начаться в полдень

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Москве запланированы на 12.00 мск Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером могут начаться в полдень

Москва12 ноя Вести.Переговоры президента России Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером запланированы на 12:00 мск, сообщает журналист "Вестей" Александр Христенко.

Они запланированы на 12:00 мск. Это официальное время начала, но все может еще сдвинуться. Очевидно, что переговорщики будут ждать команды от администрации президента, когда Владимир Путин будет готов их принять заявил он

Представители США на переговорах в Абу-Даби утром 12 ноября прибыли в Москву. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на переговорах Путин обсудит с Уиткоффом и Кушнером вопросы урегулирования на Украине.