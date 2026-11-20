Костюков о стабилизации ситуации на границе Афганистана: почитайте историю

Костюков ответил на вопрос о стабилизации ситуации на границе Афганистана Костюков о стабилизации ситуации на границе Афганистана: почитайте историю

Москва20 ноя Вести.Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков призвал вспомнить историю в ответ на вопрос о том, удалось ли талибам стабилизировать ситуацию на границе Афганистана со странами ОДКБ и СНГ.

Костюков на вопрос ИС "Вести" предложил обратиться к истории.

Почитайте историю, когда там стабильно было ответил он

Ранее стало известно, что Игорь Костюков участвовал во встрече российского и таджикистанского лидеров Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В повестке переговоров с президентом Таджикистана – функционирование российской военной базы в республике и вопросы региональной безопасности.