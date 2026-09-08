МО РФ: военная база в Таджикистане готова к борьбе с угрозами извне Белоусов назвал Таджикистан стратегическим партнером России

Москва8 сен Вести.Российская военная база, расположенная в Таджикистане, находится в состоянии готовности к противостоянию внешним угрозам. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Глава российского ведомства Андрей Белоусов принял участие в официальном приеме по случаю 35-летия независимости Таджикистана. Он отметил, что между двумя странами налажено тесное военное сотрудничество.

Российская военная база на территории республики (Таджикистан – прим. ред.) находится в состоянии готовности к борьбе с внешними угрозами говорится в сообщении Минобороны

Белоусов также добавил, что Россия высоко ценит вклад Таджикистана в укрепление региональной и коллективной безопасности. Он подчеркнул, что республика была и остается стратегическим партнером России.