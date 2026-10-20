Шойгу заявил о готовности России помогать Оману в обеспечении безопасности

Россия готова помочь Оману с защитой территории, заявили в Совбезе Шойгу заявил о готовности России помогать Оману в обеспечении безопасности

Москва20 окт Вести.Россия готова помочь Оману в вопросах обеспечения безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе межведомственных консультаций с генеральным секретарем оманского Совета национальной безопасности Идрисом аль-Кинди.

Как отметил Шойгу, к настоящему моменту вопросы защиты территории Омана приобрели новый характер.

Вопросы безопасности надо решать оперативно, и мы постараемся в этом вам, безусловно, помочь сказал он

Секретарь российского СБ добавил, что Россия и Оман существенно продвинулись в реализации ряда важных вопросов, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества.

В ходе встречи Шойгу и аль-Кинди также подписали Дорожную карту углубления двустороннего взаимодействия в области безопасности на 2026-2028 годы.