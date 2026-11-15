Шойгу прибыл с визитом в ОАЭ на переговоры с высшим руководством

Шойгу прибыл в ОАЭ на переговоры с высшим руководством Шойгу прибыл с визитом в ОАЭ на переговоры с высшим руководством

Москва15 ноя Вести.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во главе делегации России прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для переговоров с высшим руководством страны. Об этом пишет РИА Новости.

В пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщали, что в ходе визита планируется обсудить ряд вопросов двустороннего взаимодействия.

На встречах планируется обсудить широкий спектр тем, в том числе вопросы двустороннего взаимодействия, а также военно-технического и торгово-экономического сотрудничества говорится в сообщении пресс-службы

По данным РИА Новости, в российскую делегацию вошли представители руководства МВД, МИДа, Минюста, Росгвардии, Банка России, ФСВТС, Роскосмоса, Росатома и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров провел серию двусторонних контактов на полях форума "Сир-Бани-Яс" в Абу-Даби.