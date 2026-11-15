Москва15 нояВести.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во главе делегации России прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для переговоров с высшим руководством страны. Об этом пишет РИА Новости.
В пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщали, что в ходе визита планируется обсудить ряд вопросов двустороннего взаимодействия.
На встречах планируется обсудить широкий спектр тем, в том числе вопросы двустороннего взаимодействия, а также военно-технического и торгово-экономического сотрудничестваговорится в сообщении пресс-службы
По данным РИА Новости, в российскую делегацию вошли представители руководства МВД, МИДа, Минюста, Росгвардии, Банка России, ФСВТС, Роскосмоса, Росатома и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров провел серию двусторонних контактов на полях форума "Сир-Бани-Яс" в Абу-Даби.