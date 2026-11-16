Шойгу рассказал о сотрудничестве РФ и ОАЭ в сфере противовоздушной обороны Шойгу: Россия и ОАЭ развивают практическое сотрудничество в области ПВО

Москва16 ноя Вести.Россия и Объединенные Арабские Эмираты намерены продолжить развивать практическое сотрудничество в сфере противовоздушной обороны. Об этом журналистам заявил секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу по итогам встреч с руководством ОАЭ.

По его словам, сотрудничество двух стран в этой области носит прикладной характер.

Конечно, оно будет развиваться, потому что развиваются сами угрозы, появляются новые угрозы, появляются новые носители, новые беспилотники, новые ракеты, беспилотники с реактивным двигателем и так далее сказал Шойгу

Как отметил секретарь СБ РФ, это общая проблема не только для России и ОАЭ, и необходимо научиться бороться с ней.

Шойгу добавил, что в настоящий момент Россия обладает самым большим опытом и потенциалом в борьбе с угрозами в части противовоздушной обороны.