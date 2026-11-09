Москва9 ноя Вести.Развитие противовоздушной обороны (ПВО) становится стратегической задачей России. Такое мнение ИС "Вести" озвучил член комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев.

Он отметил, что позиция российского государства в отношении СВО неизменна.

К задачам СВО. Что для нас важно и прямо влияет на происходящие события. Позиция нашего государства озвучена президентом давным-давно, еще с 2022 года. И две задачи: демилитаризация, которая прямо понятно, но зависит напрямую от экономики … И вторая задача — денацификация, о которой мы очень скромно и очень тихо молчим. Что касается демилитаризации, вот … развитие средств ПВО. Мы все прекрасно понимаем, объединенный Запад напрямую, готовясь к войне, не стесняясь 2030 года, говорит о том, что они будут к этой войне готовы … Развитие современных средств вооруженной борьбы, в том числе и на новых физических принципах … сегодня трактует массовое, широчайшее применение беспилотных средств прежде всего авиационного нападения. И в этой ситуации, на мой взгляд, развитие противовоздушной обороны, противоракетной обороны ... становится стратегической задачей