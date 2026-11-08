Сенатор Кондратьев: пока Россия разбирается с ЕС, США играют в свою игру

Сенатор Кондратьев объяснил позицию США в конфликте ЕС и России Сенатор Кондратьев: пока Россия разбирается с ЕС, США играют в свою игру

Москва8 ноя Вести.США укрепляют свои позиции относительно Китая, пока Россия и Европа противоборствуют. Такое мнение ИС "Вести" озвучил член комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев.

Он добавил, что американцы еще давно подсчитали глобальные риски и поняли, как играть в "свою игру".

Америка заинтересована только в одном: пока Россия разбирается с Европой, противостоять Китаю. Давным-давно они посчитали глобальные риски для себя и играют в свою игру. Им выгодно торговать по самым выгодным тарифам с Европой, ослаблять Россию, выходить на наши ресурсы, получать их за какие-то коврижки, и мы за это все расплачиваемся заявил Кондратьев

Ранее профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский объяснил значение новых учений НАТО. По его словам, европейские страны хотят посмотреть, могут ли их армии действовать без поддержки США.