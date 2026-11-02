Политолог рассказал, чью сторону займут США в случае конфликта между ЕС и РФ Политолог Пилько: США не станут поддерживать Европу в конфликте с Россией

Москва2 ноя Вести.США понимают, что прямая конфронтация с Россией грозит ядерной войной, в которой все проиграют. Поэтому в случае конфликта между РФ и Евросоюзом, Соединенные Штаты, скорее всего, предпочтут не вмешиваться, а выступить миротворцем. Об этом заявил политолог Алексей Пилько.

В беседе с KP.RU он поделился тем, как по его мнению, принимаются решения в Белом доме.

[США], скорее, пойдут на то, чтобы Россия "воспитала" Европу парой ударов, а потом выступят как миротворцы: ну-ка, прекращайте, что это такое… Это более реалистичный сценарий, чем то, что США по полной впишутся за Европу в нынешних условиях считает Пилько

Ранее сообщалось, что главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе уже подготовил план действий на случай отражения якобы возможной агрессии со стороны России.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что у Москвы нет никаких оснований для конфликта с Брюсселем. Он также подчеркивал, что Россия не намерена нападать на Европу.