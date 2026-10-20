Военный эксперт объяснил, почему США выгодна милитаризация Европы Военный эксперт Михайлов: подготовка Европы к войне с РФ выгодна для США

Москва20 окт Вести.Соединенным Штатам выгодно поддерживать милитаризацию Европы и ее подготовку к войне с Россией, поскольку американские инвесторы владеют акциями ключевых оборонных предприятий на территории Евросоюза. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По словам эксперта, Европа долго не развивала собственную архитектуру безопасности, передав ее под контроль США.

Они очень долго почивали на лаврах и не задумывались о развитии собственной архитектуры европейской безопасности, полностью передав ее под контроль американских партнеров, назовем их так. А американские партнеры, недолго думая вошли в состав советов директоров, либо конкретно управленцев, либо приобрели пакеты акций европейских оборонно-промышленных предприятий. Сейчас практически по всем ключевым оборонным предприятиям Европы бенефициарами являются, в том числе американские инвестфонды, либо американские физлица. заявил Михайлов

Михайлов отметил, что именно американские СМИ прежде всего распространяют тезисы о скором нападении России на страны НАТО.

Обратите внимание, какие СМИ прежде всего публикуют материалы о том, что скоро Россия нападет на какую-то страну НАТО. Американские, даже не европейские, а именно американские. Потому что американцам выгодно, чтобы Европа постоянно находилась в состоянии перманентной подготовки к войне с Россией и оплачивала услуги американских оборонно-промышленных комплексов сказал Михайлов

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что милитаризация Европы не приведет ее ни к чему хорошему. Россия принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить собственную стратегическую безопасность, подчеркнул Песков.