Москва7 октВести.Милитаризация не приведет Европу ни к чему хорошему, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал проведенные Францией испытания новой баллистической ракеты.
Это плохо, потому что они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации … Это тупиковый путь: как показывает история, ни к чему хорошему это не приводитподчеркнул Песков
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об успешном испытательном пуске новой стратегической баллистической ракеты морского базирования M51.3 без боевой части.