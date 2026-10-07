Москва7 окт Вести.Милитаризация не приведет Европу ни к чему хорошему, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал проведенные Францией испытания новой баллистической ракеты.

Это плохо, потому что они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации … Это тупиковый путь: как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит