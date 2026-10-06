Москва6 октВести.Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об успешном испытательном пуске новой стратегической баллистической ракеты морского базирования M51.3 без боевой части.
Очень немногие страны обладают таким ноу-хау. Этот технический успех является еще одной демонстрацией надежности нашей системы сдерживаниянаписал Макрон
Запуск был осуществлен с атомной подводной лодки Le Vigilant, а за ходом испытаний глава государства наблюдал с борта многоцелевого фрегата Auvergne. Ракета упала в акватории Северной Атлантики вдали от береговой линии.
Чтобы быть свободным, нужно внушать страх. А чтобы внушать страх, нужно быть сильнымзаключил глава Пятой республики
Макрон подчеркнул, что этот технологический успех демонстрирует надежность французских сил ядерного сдерживания, отметив, что модернизация стратегического арсенала страны продолжается.