Москва6 окт Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об успешном испытательном пуске новой стратегической баллистической ракеты морского базирования M51.3 без боевой части.

Очень немногие страны обладают таким ноу-хау. Этот технический успех является еще одной демонстрацией надежности нашей системы сдерживания написал Макрон

Запуск был осуществлен с атомной подводной лодки Le Vigilant, а за ходом испытаний глава государства наблюдал с борта многоцелевого фрегата Auvergne. Ракета упала в акватории Северной Атлантики вдали от береговой линии.

Чтобы быть свободным, нужно внушать страх. А чтобы внушать страх, нужно быть сильным заключил глава Пятой республики

Макрон подчеркнул, что этот технологический успех демонстрирует надежность французских сил ядерного сдерживания, отметив, что модернизация стратегического арсенала страны продолжается.