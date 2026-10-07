Москва7 окт Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон лично участвовал в испытательном пуске новой стратегической баллистической ракеты, чтобы показать "кто здесь главный". Об этом в интервью ИС "Вести" заявил основатель Центра стратегического и политического анализа, французский военный эксперт Ксавье Моро.

Эксперт уточнил, что сейчас у Макрона практически нет власти во Франции, парламент его не поддерживает, а уровень одобрения его политики крайне низкий. Такие испытания помогают ему почувствовать свою силу, уверен Моро.

И поэтому каждый раз, когда он может что-то сделать, чтобы показать, что он здесь главный, он старается это делать, поэтому он участвовал в этом испытании. Благодаря тому, что мы единственная страна в Европе, в НАТО, которая стопроцентно независима по ядерному сдерживанию, конечно, для него достаточно приятно показать, какой он сильный заявил Моро

Эксперт уверен, что эти учения "не так важны". Моро указал на другую проблему.

Французская армия организовывает ядерные учения со странами Прибалтики, с Польшей, которые очень агрессивны, которые сейчас чувствуют, что с поддержкой Франции могут быть более агрессивны в направлении Калининграда и Белоруссии. Вот почему игра, в которую играет Макрон, опасна добавил эксперт

Ксавье Моро полагает, что Макрон после потери власти через семь месяцев, вероятно, рассчитывает на пост председателя Еврокомиссии. Эксперт допустил, что Макрон также может повторно баллотироваться на президентский пост во Франции, пропустив один срок. В том числе этим объясняется попытка Макрона подчеркнуть свою силу, уверен Моро.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об успешном испытательном пуске новой стратегической баллистической ракеты морского базирования M51.3 без боевой части.