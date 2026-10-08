"Ядерный зонтик" Парижа не прикроет никого, кроме самой Франции Журналист Христенко: "ядерный зонтик" Парижа сможет прикрыть лишь саму Францию

Москва8 окт Вести."Ядерный зонтик" Парижа едва ли сможет прикрыть кого-то из союзников в Европе, кроме самой Франции, ввиду относительно небольшого количества боезарядов. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Александр Христенко в своей авторской колонке.

"Ядерный зонтик" Парижа, которым предложил поделиться с союзниками [президент Франции Эммануэль] Макрон, едва ли может прикрыть кого-то, кроме самой Франции. Масштаб несопоставим: около 300 боезарядов против пяти тысяч у США объяснил журналист

6 октября во Франции прошли испытания новой ядерной баллистической ракеты М51.3, пробный пуск которой проводился без боекомплекта. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что успешный испытательный пуск новой ракеты является еще одной демонстрацией "надежности системы сдерживания" Франции.