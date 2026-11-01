Москва1 ноя Вести.Ядерная инициатива президента Франции Эммануэля Макрона - это катастрофическое понижение ядерного порога. Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился политолог Дмитрий Евстафьев.

Из всего того, что я наблюдаю во внешней политике вокруг России, самое опасное — это ядерная инициатива Макрона. Потому что при всей опереточности - это катастрофическое понижение ядерного порога заявил Дмитрий Евстафьев

По его словам, Макрон не играет со стратегическим ядерным оружием, он играет с тактическим ядерным оружием воздушного базирования. Это очень низкий порог применения ядерного оружия.

А главное, кто играет? Играет политический и экономический банкрот, которому нечего терять, и он может доиграться отметил российский политолог

И то, поставят ли на место зарвавшегося политического банкрота Макрона, во многом покажет наличие вменяемых сил в Европе, считает эксперт.

6 октября во Франции прошли испытания новой ядерной баллистической ракеты М51.3, пробный пуск которой проводился без боекомплекта. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что успешный испытательный пуск новой ракеты является еще одной демонстрацией "надежности системы сдерживания".