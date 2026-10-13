В США предупредили о возможной реакции России на инициативы Европы по ЯО Аналитик Макгрегор: Европа без США не предпримет решительных шагов против РФ

Москва13 окт Вести.Инициативы по ядерному оружию (ЯО) европейцев и, в частности, Франции чреваты резкой реакцией России, но Европа без одобрения США не предпримет никаких решительных шагов. Об этом сообщил полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что во Франции прошли испытания стратегической баллистической ракеты M51.3, разработанной для запуска с подводной лодки.

Могут ли европейцы применить ядерное оружие? Как известно, Франция недавно испытала новую ракету, разработанную для запуска с подводной лодки. … Но больше всего меня тревожит, что русские могут воспринять это всерьез, и в конечном счете решительно разобраться с британцами или французами. Для Запада и для нас это стало бы катастрофой. Никто не хотел бы такого развития событий заявил экс-советник главы Пентагона

При этом он отметил, что Европа не осмелится на какие-либо решительные шаги против РФ.

И все же [президент США Дональд] Трамп остается в стороне от этого обсуждения. Ведь и теоретически, и практически он является верховным главнокомандующим европейскими силами, поскольку они входят в НАТО, а он возглавляет этот альянс. … Что бы ни говорили европейцы, без уверенности в поддержке [США] они не предпримут ровным счетом ничего добавил Макгрегор

При этом ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия не ведет подготовку к войне с Европой, для этого нет мотивов и оснований. Он добавил, что европейские страны целенаправленно раздувают ситуацию и идут на провокацию, пугая своих жителей угрозой, которая якобы исходит от российской стороны.