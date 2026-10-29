Москва29 окт Вести.Политика властей Франции по ядерному оружию в контексте закрепленного в доктринальных документах курса на подготовку к конфронтации с Россией – безответственна и недостойна постоянного члена Совета безопасности ООН (СБ ООН). Об этом заявило посольство РФ в Париже.

Так в дипмиссии прокомментировали сообщения о том, что Франция намерена привлечь 10 европейских стран к переговорам по программе "передового ядерного сдерживания"​​​, которая предусматривает размещение по всей Европе французских истребителей Rafale, способных нести ядерное оружие.

Если рассматривать активизацию французской военно-ядерной деятельности в контексте антироссийской политики нынешних французских властей и закрепленного в доктринальных документах Франции курса на подготовку к военной конфронтации с Россией, то напрашивается, как минимум, вывод о безответственном поведении Парижа, недостойном постоянного члена Совета безопасности ООН цитирует РИА Новости заявление посольства

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Европа, в частности, Франция, идет по сценарию ядерного конфликта с Россией, надеясь первыми нанести "обезглавливающий" удар тактическим ядерным оружием.