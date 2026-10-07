Песков об испытании ракеты во Франции: любые проблемы нужно решать диалогом

В Кремле прокомментировали испытание баллистической ракеты во Франции Песков об испытании ракеты во Франции: любые проблемы нужно решать диалогом

Москва7 окт Вести.Любые проблемы необходимо решать посредством диалога. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя испытание баллистической ракеты во Франции.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва открыта для диалога, напомнил представитель Кремля.

Считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом сказал Песков

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Россия расценивает действия Франции как громкое и четкое послание.

6 октября стало известно, что во Франции прошли испытания новой ядерной ракеты, пробный пуск которой проводился без боекомплекта. Как сообщалось, за испытаниями наблюдал президент Франции Эммануэль Макрон.