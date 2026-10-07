Москва7 октВести.Любые проблемы необходимо решать посредством диалога. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя испытание баллистической ракеты во Франции.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва открыта для диалога, напомнил представитель Кремля.
Считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогомсказал Песков
Пресс-секретарь главы государства добавил, что Россия расценивает действия Франции как громкое и четкое послание.
6 октября стало известно, что во Франции прошли испытания новой ядерной ракеты, пробный пуск которой проводился без боекомплекта. Как сообщалось, за испытаниями наблюдал президент Франции Эммануэль Макрон.