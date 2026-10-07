Песков: Кремль расценивает слова Макрона об испытании ракеты как четкое послание

Песков прокомментировал заявление Макрона об испытании баллистической ракеты Песков: Кремль расценивает слова Макрона об испытании ракеты как четкое послание

Москва7 окт Вести.Кремль расценивает заявление французского президента Эммануэля Макрона об испытании новой баллистической ракеты М51.3 как четкое и громкое послание, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Макрон, в частности, заявил, что успешный испытательный пуск новой баллистической ракеты морского базирования М51.3 является еще одной демонстрацией "надежности системы сдерживания" Франции.

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Кроме того, пресс-секретарь президента РФ, комментируя эти испытания, указал, что любые проблемы нужно решать диалогом, а не показательным пусками ракет.