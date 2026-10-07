Москва7 октВести.РФ принимает все необходимые меры по обеспечению своей стратегической безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал опубликованную президентом Франции Эммануэлем Макроном видеозапись тестового пуска стратегической баллистической ракеты M51.3.
Мы, и президент [РФ Владимир Путин] об этом неоднократно говорил, мы принимаем все необходимые меры по обеспечению на стратегическом уровне нашей национальной безопасностиподчеркнул Песков
В этой связи он также отметил, что Россия на фоне подобных агрессивных действий отслеживает ситуацию вокруг планов по милитаризации Европы и всегда находится начеку.
Ранее, 6 октября, Макрон заявил об испытательном пуске новой стратегической баллистической ракеты морского базирования M51.3 без боевой части.