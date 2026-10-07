Песков: РФ принимает все меры для обеспечения своей стратегической безопасности РФ принимает все меры для обеспечения стратегической безопасности, заявил Песков

Москва7 окт Вести.РФ принимает все необходимые меры по обеспечению своей стратегической безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал опубликованную президентом Франции Эммануэлем Макроном видеозапись тестового пуска стратегической баллистической ракеты M51.3​​​.

Мы, и президент [РФ Владимир Путин] об этом неоднократно говорил, мы принимаем все необходимые меры по обеспечению на стратегическом уровне нашей национальной безопасности подчеркнул Песков

В этой связи он также отметил, что Россия на фоне подобных агрессивных действий отслеживает ситуацию вокруг планов по милитаризации Европы и всегда находится начеку.

Ранее, 6 октября, Макрон заявил об испытательном пуске новой стратегической баллистической ракеты морского базирования M51.3 без боевой части.