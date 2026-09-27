Песков надеется, что "Рассвет" в скором времени заработает еще эффективнее Песков надеется, что система "Рассвет" заработает еще эффективнее

Москва27 сен Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в ближайшее время спутниковая система "Рассвет" заработает еще эффективнее. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".

Давайте дождемся, когда наша система заработает… Чтобы она заработала эффективно. Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее заявил Песков

Ранее сообщалось, что российская спутниковая система "Рассвет" была испытана во время выборов в Госдуму в Заполярье.