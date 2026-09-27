Москва27 сенВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в ближайшее время спутниковая система "Рассвет" заработает еще эффективнее. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".
Давайте дождемся, когда наша система заработает… Чтобы она заработала эффективно. Будем надеяться, что это произойдет как можно скореезаявил Песков
Ранее сообщалось, что российская спутниковая система "Рассвет" была испытана во время выборов в Госдуму в Заполярье.