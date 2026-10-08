Москва8 окт Вести.В день знакового голосования за отмену запрета на размещение ядерного оружия спикер литовского Сейма Юозас Олекас излучал оптимизм. "Мы сможем утверждать, что готовы сдерживать противника лучше, чем раньше. А люди смогут чувствовать себя увереннее: рожать детей, создавать бизнесы, работать, потому что будут знать, что живут в более безопасной стране, чем та страна, у которой есть такие ограничения", – заявил политик.

По этой логике выходит, что одна из причин депопуляции (с начала 1990-х население Литвы сократилось более чем на 20%, с 3,7 до 2,9 млн.) и экономических проблем (под угрозой бедности около четверти населения) – в том, что у Вильнюса не было ядерной бомбы. А с ее появлением, уверены проголосовавшие конституционным большинством "за" депутаты Сейма, – "заживем".

За отмену запрета на размещение оружия массового уничтожения, а также иностранных военных баз на территории Литвы проголосовали 99 депутатов, против – 13, еще пятеро воздержались. Окончательное голосование по поправкам намечено на январь. Предложение некоторых парламентариев провести референдум (речь все-таки о поправках к Основному закону – Конституции) не поддержали. Зато продвигали другой нарратив: у Латвии, Эстонии и Польши подобных ядерных ограничений нет, так что теперь Литва будет в НАТО "на равных".

Речь идет, конечно, не о создании Вильнюсом собственной ядерной бомбы, а о возможности завезти по воздуху чужие заряды, хотя бы на время, а именно американские ядерные авиабомбы B61-12 на так называемых самолетах двойного назначения – тех, что могут выступать носителями как обычного оружия, так и оружия массового уничтожения

Для этих целей на данный момент сертифицированы американские самолеты F-35A и F-15E, итальянские и немецкие Tornado, бельгийские F-16. Собственно, в Бельгии, Германии, Италии, а еще в Великобритании, Нидерландах и Турции хранится около сотни этих термоядерных бомб, а европейские летчики под руководством американцев регулярно тренируются их применять в рамках программы НАТО по совместному использованию ядерного оружия (Nuclear Sharing). При этом доступ к этим бомбам, как и решение об их применении, остается исключительно за США.

Есть еще французские самолеты Rafale B – носители ракет ASMP-A. Но ядерный зонтик Парижа, которым предложил поделиться с союзниками Макрон, едва ли может прикрыть кого-то, кроме самой Франции. Масштаб несопоставим: около 300 боезарядов против 5 тысяч у США. Так что Литва прежде всего ждет американских бомб, не претендуя на большее. Ведь собственных истребителей у страны попросту нет: небо поочередно охраняют патрули из самолетов других стран НАТО. В случае с ядерным оружием Литва может рассчитывать лишь на то, что станет площадкой для размещения чужого стратегического арсенала. А скорее даже складом временного хранения.

Глядя на карту, любой военный стратег подтвердит, что надолго оставлять американские ядерные бомбардировщики, а тем более складировать боеголовки в Литве – "убийственная" во всех смыслах история. Не хватает оперативной глубины, то есть, попросту говоря, территории. Ведь из Калининградской области и Белоруссии до Литвы рукой подать, так что аэродромы и хранилища в любой точке республики, протяженность которой с запада на восток всего 370 км, очевидно, будут уязвимы для упреждающего удара. Это обстоятельство, в свою очередь, в случае кризиса может стать триггером для неконтролируемой эскалации в логике "применяй свой арсенал первым или его потеряешь"

В Москве уже дали понять, что эта "мера сдерживания", как ее позиционируют в Вильнюсе, приведет к противоположному результату. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вместо страховки для своей безопасности Литва навлекает на себя бо́льшую опасность: если в стране появится ядерное оружие, нацеленное на Россию, то "территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия".

Символично, что еще до вступления в НАТО и ЕС в 2004 году Литва получала весомые преимущества от технологий мирного атома. В советские времена там была построена Игналинская АЭС с некогда самыми мощными в мире реакторами РБМК-1500. Однако Брюссель при рассмотрении заявки Литвы на вступление в ЕС выставил жесткое условие: АЭС должна быть остановлена и снесена. Демонтаж продолжается и по сей день, вот уже более двадцати лет. А Литва из крупного экспортера дешевой электроэнергии превратилась в энергодефицитную страну, вынужденную закупать ресурсы за рубежом. И вместо того, чтобы развивать компетенции в атомной энергетике, теперь претендует лишь на то, чтобы стать острием и одновременно мишенью чужого ядерного потенциала.

Пентагон при этом как будто готов рассматривать в таком качестве чуть ли не всю Восточную Европу. По данным Financial Times, в США обсуждают возможность дополнительного размещения ядерного оружия в различных государствах НАТО. Среди кандидатов называют и страны Прибалтики, и Польшу.

Но и этого мало. Вильнюс вслед за Варшавой добивается размещения у себя американской военной базы на постоянной основе. Как заявил в конце сентября премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс, Вильнюс "готов оплатить счет" за постоянное присутствие американских военных. Потянет ли? Идея базы "Форт Трамп" в Польше, обсуждавшаяся еще в 2018 году, тогда как раз заглохла из-за того, что стороны не сошлись в цене, хотя Варшава предлагала более 2 млрд долларов. Для Литвы же это более 40% всего военного бюджета.

Попытки договориться с Белым домом напрямую – будь то о размещении ядерного оружия или американской базы – отражают растущий кризис доверия внутри НАТО. Уверенность в том, что в любой ситуации сработает пятая статья, когда нападение на одну страну рассматривается как нападение на всех, уже совсем не та, что прежде. Подозрения еще больше усилились, когда Вашингтон не пригласил Францию, Великобританию и страны Прибалтики на октябрьскую встречу по обсуждению будущего НАТО. Все это усугубляется обсуждаемыми в США планами вывести из Европы десятки тысяч своих солдат

Цементировать альянс участники пытаются старым, известным со времен холодной войны способом – нагнетанием страха перед якообы неминуемым нападением на кого-то из союзников. Сочинением все новых страшилок о российской угрозе отверженные Вашингтоном теперь занимаются с удвоенной силой.

Эстония на постоянной основе перебрасывает войска ближе к российской границе: основная боевая сила сухопутных войск – 1-я пехотная бригада – теперь стоит в 50 километрах от нее. Поменяли и стратегию – с "маневренной обороны" на "активную". Если раньше, говорят, планировали изматывать противника в лесах и болотах до подхода крупных сил НАТО, то теперь эстонцы готовы сами вступить в бой прямо на границе. И в случае конфликта заявляют даже о готовности наносить дальнобойные удары из закупленных установок HIMARS вглубь России на расстояние до 300 километров. В радиус поражения попадает, к примеру, и Санкт-Петербург.

В условиях кризиса евроатлантического альянса фобии прибалтийских стран, традиционно крайне негативно настроенных к России, оказались весьма востребованы и теперь уже прочно вошли в стандарт НАТО. Их попытки хоть в каком-то виде обзавестись оружием массового уничтожения серьезно повышают риски эскалации и столкновения, в которое уже напрямую могут оказаться втянуты две крупнейшие ядерные державы мира.