Москва17 окт Вести.В Европе не понимают, как выиграть войну против России. Об этом заявил ИС "Вести" почетный профессор Университета Кент Ричард Саква.

Европейцы не представляют, как достичь успеха в противостоянии со страной, которая "настроена на победу", указал он.

[У европейцев] отсутствует понимание того, как вообще можно выиграть войну против ядерной державы. Так что нет разумной военной стратегии, но нет и мирной стратегии. Никаких переговоров, дискуссий, контактов. Нет концепции возможного успеха в конфликте против ядерной державы, которая настроена на победу и считает ее вопросом экзистенциального выживания. Украина получила масштабную поддержку Запада, но и Россия опирается на определенную международную поддержку, и она не в одиночестве. Так что мы фактически находимся в точке кризиса всего 80-летнего развития политического, коллективного, Евроатлантического Запада. Нынешнее руководство в Европе не имеет никаких новых идей. У него отсутствует представление, что дальше. Война против России служит формой поддержания блокового единства. В ответ на это в ряде стран происходит возврат к понятию национальных интересов, к суверенистским взглядам сказал Саква

Смена власти в США открыла перед европейцами возможность отказаться от курса, который проводила в отношении Украины и РФ администрация экс-президента Джо Байдена. В ЕС, решив сохранить текущую позицию, поступили недальновидно, указал экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России Дьердь Варга.