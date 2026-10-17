Варга допустил, что Варшава будет решать, как ЕС строить отношения с РФ Эксперт: в случае изменений в ЕС власть перейдет к Парижу, Берлину и Варшаве

Москва17 окт Вести.В ЕС используют конфликт на Украине как основание для централизации процесса принятия решений, в частности, в сфере внешней политики и безопасности. Об этом заявил ИС "Вести" экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России Дьердь Варга.

Лиссабонский договор определяет, как объединение реализует свои полномочия. Согласно документу, в сообществе решения должны приниматься консенсусом. По словам эксперта, ссылаясь на ситуацию на Украине, в ЕС могут изменить правила.

Что тогда может сделать страна с населением в 5, 10, 15 миллионов [человек]? Ничего. Париж, Берлин, может быть Варшава будут определять жизнь сотен миллионов человек, отношения с Россией, США, Китаем. Я не хотел бы такой Европейский Союз... В таких странах как Болгария, Венгрия, Словакия, Польша и Чехия [периода правления премьер-министра Андрея] Бабиша, мы лучше понимаем, насколько велик риск оказаться зажатым между мейнстримом НАТО и Российской Федерацией в разгар войны на Украине. Благодаря нашей истории в рамках социалистического блока мы обладали некоторыми преимуществами, которые было бы полезно сохранить. Весь наш импорт нефти и газа с 1962 года через трубопровод "Дружба" - доступный, стабильный, дешевый. Не было рациональной причины отказываться от такого источника. В интересах стран региона не входит продолжение нынешнего раскола сказал Варга

Смена власти в США открыла перед европейцами возможность "отказаться от курса, который проводила в отношении Украины и РФ администрация экс-президента Джо Байдена". В ЕС, решив сохранить текущую позицию, поступили недальновидно, добавил он.