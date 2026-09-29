Москва29 сенВести.Россия подписала с Монголией совместный план стратегического партнерства в военной области на 2027-2031 годы, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Документ был подписан в рамках рабочего визита в Монголию заместителя главы ведомства Василия Осьмакова, который также провел переговоры с коллегой из Монголии генерал-майором Дашцэдэнгийном Баасандамбой.
Совместный план призван придать взаимодействию оборонных структур двух стран системный и долгосрочный характер, говорится в распространенном комментарии.
Осьмаков подчеркнул, что в рамках документа стороны намерены перейти к системному и долгосрочному взаимодействию.
Баасандамба, в свою очередь, отметил, что успехи военнослужащих армии Монголии во многом обусловлены многолетним военным сотрудничеством с Россией.
При поддержке России, ее народа и военнослужащих была успешна осуществлена модернизация монгольских войск, заложена основа формирования армии, отвечающей современным требованиямприводит Минобороны РФ слова Баасандамбы
Кроме этого, Осьмаков провел переговоры с министром обороны Монголии Дамбыном Батлутом.
Особую интенсивность и значение нашим отношениям придает регулярный диалог глав наших государств. Полностью разделяю ваши оценки относительно высокого уровня наших отношений в военной сфересказал Осьмаков
Он добавил, что генеральные штабы вооруженных сил (ВС) России и Монголии наладили устойчивое взаимодействие, которое идет не только по линии видов вооруженных сил, но и приграничных военных округов и военно-образовательных организаций.
Министр обороны Монголии подчеркнул, что Россия занимает исключительно важное место во внешнеполитических приоритетах республики.
Отношения между нашими странами последовательно развиваются, опираясь на многолетние исторические традиции и дружбу народов, взаимное уважение, доверие и принципы добрососедствазаявил Батлут
Осьмаков встретился с начальником генерального штаба ВС Монголии генерал-лейтенантом Сунрэвом Ганбямбой. Он высоко оценил выполнение договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Ганбямбы в Москву в апреле 2026 года.
По словам Осьмакова, активно развивается военно-делегационный обмен, успешно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки.
Начальник генштаба ВС Монголии, в свою очередь, отметил, что отношения в области обороны и военно-технического сотрудничества между двумя странами в последние годы углубляются, а визит замглавы российского оборонного ведомства является историческим событием, выводящим военно-техническое сотрудничество между Монголией и Россией на новый уровень.
Ранее председатель международного совета сикхов Мухтияр Сингх Ассал в интервью ИС "Вести" назвал Россию настоящим надежным союзником Индии.