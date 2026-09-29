В Минобороны Монголии рассказали о развитии отношений с Россией Минобороны Монголии: отношения республики и РФ последовательно развиваются

Москва29 сен Вести.Отношения Монголии и России развиваются, основываясь на многолетних исторических традициях и дружбе между народами. Об этом сообщил министр обороны Монголии Дамбын Батлут после встречи с замминистра обороны России Василием Осьмаковым.

По его словам, которые передает ТАСС, Россия занимает исключительно важное место в монгольской внешней политике.

Отношения между нашими странами последовательно развиваются, опираясь на многолетние исторические традиции и дружбу народов, взаимное уважение, доверие и принципы добрососедства сказал Батлут

Ранее в Минобороны КНР рассказали о совместных пограничных учениях войск Китая, России и Монголии. Они посвящены предотвращению, а также пресечению разведывательно-диверсионной деятельности в приграничных районах.