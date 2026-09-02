Путин провел встречу с премьер-министром Монголии Учралом на полях ВЭФ

Путин на полях ВЭФ встретился с премьером Монголии Путин провел встречу с премьер-министром Монголии Учралом на полях ВЭФ

Москва2 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Монголии Ням-Осорыном Учралом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщила пресс-служба Кремля.

На полях Восточного экономического форума президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Монголии Ням-Осорын Учралом сказано в сообщении

Путин отметил традиционно дружественные и добрососедские отношения между Россией и Монголией, которые достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

Ранее Путин и президент Монголии встретились на полях саммита ШОС.