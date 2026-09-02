Москва2 сенВести.Президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Монголии Ням-Осорыном Учралом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщила пресс-служба Кремля.
На полях Восточного экономического форума президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Монголии Ням-Осорын Учраломсказано в сообщении
Путин отметил традиционно дружественные и добрососедские отношения между Россией и Монголией, которые достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.
Ранее Путин и президент Монголии встретились на полях саммита ШОС.